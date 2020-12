FC Bayern gibt Entwarnung bei Coman: Nur eine Zerrung

Der FC Bayern hat nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Außenstürmer Kingsley Coman im Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen Entwarnung gegeben. Der französische Fußball-Nationalspieler habe sich beim 2:1 der Münchner „lediglich eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen“, wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilte. Das habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des Bundesliga-Tabellenführers ergeben. Der 24-jährige Coman musste am Samstagabend in der 33. Minute vom Platz.

Nach der Verlegung der DFB-Pokal-Partie beim Zweitligisten Holstein Kiel in den Januar ist das Fußballjahr 2020 für die Bayern nach dem Sieg in Leverkusen beendet. Nach der kurzen Weihnachtspause startet der Triple-Gewinner am 3. Januar mit einem Heimspiel gegen Mainz 05 ins neue Jahr.

