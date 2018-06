FC Bayern gewinnt gegen Ex-Coach Guardiola

Beim Wiedersehen mit Ex-Coach Pep Guardiola hat der FC Bayern einen Testspielsieg gegen dessen neuen Club Manchester City eingefahren. Im zweiten Vorbereitungsspiel unter ihrem neuen Trainer Carlo Ancelotti gewannen die Münchner am Mittwoch ohne zahlreiche Stars mit 1:0 (0:0) gegen den englischen Fußball-Topclub. Das einzige Tor vor 68 000 Zuschauern in der Münchner Arena erzielte Erdal Öztürk (76. Minute). Der 20-Jährige gehört der zweiten Mannschaft der Bayern an. Guardiola hatte München im Sommer nach drei Jahren verlassen und war auf die britische Insel gewechselt. Den Bayern fehlten etlichen Leistungsträger, die noch im EM-Urlaub weilen oder verletzt sind.

