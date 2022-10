FC Bayern gegen Werder Bremen auch in Sat.1

Der einstige Fußball-Klassiker FC Bayern München gegen Werder Bremen wird im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Pay-TV-Sender Sky überträgt auch Sat.1 die Bundesliga-Partie des 14. Spieltages zwischen dem deutschen Meister und dem Aufsteiger, teilten die beiden Sender am Montag mit. Anpfiff ist am 8. November (Dienstag) um 20.30 Uhr.

Kommentator bei Sat.1 ist Wolff-Christoph Fuss, der sonst vorwiegend für Sky Spiele begleitet. Das Spiel in der Allianz Arena wird auch bei Sky mit Frank Buschmann als Kommentator zu sehen sein und ist zudem Bestandteil der Sky-Konferenz.

Das Spiel ist Teil einer Vereinbarung, durch die Sky aus Promotion-Gründen zwei Spiele pro Saison an einen Free-TV-Partner abgeben darf. Für diese und die kommende Saison ist das Sat.1. Das Spiel der Bayern gegen den alten Rivalen aus Bremen ist das erste der beiden Spiele, die Sky in dieser Saison Sat.1 zur Verfügung stellt. Die zweite Partie ist in der zweiten Saisonhälfte und steht noch nicht fest.

