FC Bayern gegen Bielefeld wieder im Liga-Alltag

Für Club-Weltmeister FC Bayern geht es am heutigen Montag wieder in der Fußball-Bundesliga weiter. Vier Tage nach dem Gewinn des Titels in Katar wollen die Münchner ihre Erfolgsserie im Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld fortsetzen. „Es ist in Doha gut gelaufen für uns. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Abstand in der Tabelle so halten. Jeder Spieltag mit diesem Abstand ist ein guter Spieltag“, sagte Trainer Hansi Flick. Bei einem Sieg würde der Vorsprung auf RB Leipzig wieder sieben Punkten betragen.

Eine gute Woche vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom haben die Münchner einige personelle Sorgen. Thomas Müller fehlt, weil er nach seinem positiven Corona-Test in Quarantäne ist. Serge Gnabry muss wegen eines Muskelfaserrisses pausieren. Leon Goretzka fällt nach überstandener Corona-Infektion mit Wadenproblemen aus. Jérôme Boateng pausiert nochmals aus privaten Gründen. Die abstiegsbedrohten und ausgeruhten Bielefelder wittern eine Chance.

