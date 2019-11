FC Bayern eröffnet in Düsseldorf den Jahresendspurt

Nach der Länderspielpause startet der FC Bayern München heute in der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf in den Jahresendspurt. Der vorerst bis Weihnachten zum Cheftrainer beförderte Hansi Flick will dabei seine kleine Siegesserie aus den Partien gegen Olympiakos Piräus (2:0) in der Champions League und gegen Borussia Dortmund (4:0) in der Meisterschaft fortsetzen. Der Wunsch der Münchner bis Weihnachten lautet, Tabellenführer zu werden. Vor den letzten sechs Hinrundenpartien liegen die Bayern als Tabellendritter vier Punkte hinter Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach zurück.

Der FC Augsburg ist am 12. Spieltag erst am Sonntag (15.30 Uhr) im Einsatz. Dann empfangen die Schwaben im eigenen Stadion Hertha BSC.

