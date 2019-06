FC Bayern eröffnet Bundesligasaison gegen Hertha

Rekordmeister FC Bayern München eröffnet die neue Saison der Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC. Die Partie des Titelverteidigers am Freitag, 16. August (20.30 Uhr), in der Münchner Allianz Arena wird live im ZDF und im Eurosport Player gezeigt. Der FC Augsburg startet als zweiter bayerischer Erstligist mit einem schweren Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund in die Spielzeit.

Zum Auftakt der 2. Bundesliga kommt es am 26. Juli (20.30 Uhr/Sky) zum Duell der Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart gegen Hannover 96. Absteiger 1. FC Nürnberg startet mit einem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden. Heimspiele haben Jahn Regensburg gegen den VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth gegen FC Erzgebirge Aue.

