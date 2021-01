FC Bayern empfängt TSG 1899 Hoffenheim

Der FC Bayern München will in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim Revanche nehmen. In der Hinrunde musste sich der deutsche Fußball-Rekordmeister mit 1:4 geschlagen geben. Nach drei Siegen in der vergangenen Englischen Woche soll für die Münchner nun am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der heimischen Arena der nächste Erfolg her.

Trainer Hansi Flick, der früher selbst in Hoffenheim gearbeitet hat, muss auf mehrere Spieler verzichten. Unter anderen fehlen dem Tabellenführer die Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Javi Martínez, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Der FC Augsburg muss am heutigen Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund antreten. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich konnte den BVB in der Hinrunde beim 2:0 überraschen und hofft nun auf den nächsten Coup. „Wir haben es im Hinspiel geschafft, ihre Stärken zu kontrollieren“, sagte Herrlich. Das werde man auch am Samstag probieren.

