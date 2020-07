FC Bayern bestreitet Achtelfinal-Rückspiel in München

Der FC Bayern München kann in der Champions League sein Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea in der heimischen Allianz Arena bestreiten. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) entschied am Donnerstag, dass in dem im März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Wettbewerb das Heimrecht in den insgesamt noch vier ausstehenden Achtelfinalpartien bestehen bleibt.

Das gilt auch für die Europa League. Damit tritt Bayer Leverkusen daheim gegen die Glasgow Rangers an, Eintracht Frankfurt muss zum FC Basel reisen und der VfL Wolfsburg zu Schachtjor Donezk. Die Finalturniere beider Wettbewerbe finden in Lissabon beziehungsweise Nordrhein-Westfalen ohne Zuschauer statt.

Die Bayern hatten ihr Hinspiel Ende Februar in London gegen Chelsea mit 3:0 gewonnen. „Wir wollen gucken, dass wir top vorbereitet sind, auch wenn sich ein 3:0-Vorsprung gut anhört“, hatte Trainer Hansi Flick zu Wochenbeginn zur zweiten Partie gegen den Club aus der englischen Premier League erklärt. Die Achtelfinal-Rückspiele werden am 7./8. August ausgetragen.

Manchester City geht mit einem 2:1-Vorsprung gegen Real Madrid in die entscheidende zweite Partie. Olympique Lyon hatte sein Heimspiel gegen Juventus Turin mit 1:0 gewonnen. Der FC Barcelona erzielte im Hinspiel beim SSC Neapel ein 1:1. Bereits qualifiziert für das Viertelfinale sind der Bundesligist RB Leipzig sowie Atlético Madrid, Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo.

Der Champions-League-Sieger soll wegen der Coronavirus-Pandemie ausnahmsweise in einem Endturnier vom 12. bis 23. August in Lissabon ermittelt werden. Viertelfinale und Halbfinale werden dabei jeweils in einem Spiel ausgetragen. „Wir wissen, dass solche One-Act-Spiele nicht ganz so einfach sind. Du musst auf den Punkt fit sein“, sagte Flick zum Modus. Das Endspiel ist auf den 23. August terminiert.

Verteilt werden die insgesamt sieben Partien auf die Stadien der portugiesischen Erstligisten Benfica Lissabon und Sporting Lissabon. Titelverteidiger FC Liverpool war vor der Corona-Zwangspause im Achtelfinale gegen Atlético Madrid ausgeschieden.

