FC Bayern an Vertragsverlängerung mit Goretzka interessiert

Der zweite coronabedingte Shutdown in diesem Jahr wird gerne mit dem Zusatz „light“ versehen. Weil zum Beispiel der Einzelhandel – im Gegensatz zur Gastronomie – seine Geschäfte weiterhin öffnen darf. Daraus zu folgern, dass der Shutdown den Einzelhandel nicht betrifft, geht an der Realität aber vorbei. Kundenfrequenz und Umsatz sind in den vergangenen eineinhalb Wochen zum Teil deutlich eingebrochen – wobei es manche Branchen mehr, andere weniger trifft.