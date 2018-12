FC Bayern absolviert Trainingslager in Katar

Der FC Bayern München bereitet sich vom 4. bis 10. Januar in Katar auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. Wie in den vergangenen Jahren trainiert der deutsche Rekordmeister auf dem Gelände der Aspire Academy in Doha. Kurz nach der Rückkehr bestreitet die Mannschaft von Trainer Niko Kovac den Telekom Cup in Düsseldorf. Am 18. Januar starten die Münchner auswärts in Sinsheim gegen 1899 Hoffenheim in die Rückrunde.

Auch das Bundesligateam der FC Bayern Frauen wird wieder in Doha trainieren. Nachdem die Münchnerinnen im Vorjahr erstmals in Katar Quartier bezogen, sind sie diesmal vom 27. Januar bis 3. Februar im WM-Land von 2022 zu Gast. Das erste Punktspiel nach der Winterpause findet am 17. Februar 2019 in München gegen Meister VfL Wolfsburg statt.

