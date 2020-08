FC Barcelona beginnt ohne Griezmann gegen den FC Bayern

Der FC Barcelona beginnt im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München am Abend in Lissabon ohne den französischen Fußball-Weltmeister Antoine Griezmann. Trainer Quique Setién bietet beim Finalturnier der Königsklasse nominell nur zwei Stürmer auf. Neben Superstar Lionel Messi steht Luis Suárez in der Startelf. Im dafür auf vier Spieler erweiterten Mittelfeld kommt auch der ehemalige Münchner Arturo Vidal zum Einsatz. Im Tor steht der deutsche Nationalspieler Marc-André ter Stegen, der sich in dem K.o.-Spiel mit seinem Münchner DFB-Rivalen Manuel Neuer messen kann.

Bayern-Kader

Bayern-Spielplan

Titelgewinne FC Bayern

Saisonstatistiken FC Bayern

Alle Infos zur Champions League

Infos zur Fortsetzung der Champions League

Champions-League-Spielplan

Saisonstatistiken Champions League

Statistik-Handbuch zur Champions League

Infos zu den CL-Clubs

Regeländerungen in der Champions League

Änderungen in den Champions-League-Kadern

Viertelfinal-Bilanz der acht Turnierteilnehmer

UEFA-Pressemappe zum Spiel Barcelona - Bayern