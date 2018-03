FC Augsburg zuversichtlich gegen formstarke Bremer

Der FC Augsburg startet mit frischer Zuversicht in sein Bundesligaspiel gegen Werder Bremen. Mit dem 3:1 vor einer Woche in Hannover haben die Fuggerstädter ihr kurzes Tief beendet. Auf dem Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt wollen die Augsburger heute den nächsten Schritt machen. Mit 35 Punkten stehen sie in der Tabelle komfortabel im Mittelfeld. Werder sei aber eine „richtig gute Mannschaft, die eigentlich ins vordere Mittelfeld gehört“, sagte Trainer Manuel Baum über den kommenden Gegner. Bremen konnte aus den vergangenen drei Partien sieben Punkte holen. Der FCA gewann sogar die letzten vier Duelle gegen Werder.

