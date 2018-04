FC Augsburg womöglich auch in Wolfsburg ohne Finnbogason

Dem FC Augsburg droht auch im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg der Ausfall von Stürmer Alfred Finnbogason. Der Isländer fehlt wegen einer Wadenverletzung seit Ende Januar, schon ein erhofftes Comeback zuletzt gegen den FC Bayern (1:4) platzte. Auch für die Partie am Freitag (20.30 Uhr) in Wolfsburg könne es „knapp werden“, sagte Trainer Manuel Baum. Er will seinen Torjäger erst spielen lassen, wenn der bei 100 Prozent sei. „Wenn er das ist, wird er dabei sein, wenn nicht, dann wird er auch in Wolfsburg noch nicht dabei sein“, sagte Baum am Mittwoch.

Der Coach berichtete, dass Finnbogason weiter nicht schmerzfrei trainieren könne. „Es ist wichtig, dass er vom Kopf her bei 100 Prozent ist. Nicht dass wir einen Fehler machen und er sich langfristig wieder verletzt“, stellte der Trainer klar.

Neben Finnbogason fehlen den Schwaben auch die länger verletzten Kevin Danso, Raphael Framberger und Kilian Jakob.

Der FCA kann mit einem Erfolg in Niedersachsen in die obere Tabellenhälfte auf Platz neun klettern. Vor allem aber würden die Gäste dann den Vorsprung auf Wolfsburg auf zehn Zähler vergrößern und den wohl vorentscheidenden Schritt zum Klassenverbleib machen.

