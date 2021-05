FC Augsburg will „weitere Konkurrenzsituationen“ schaffen

Der FC Augsburg will nach dem Abgang von Rani Khedira zum Bundesligarivalen 1. FC Union Berlin im Mittelfeld nachbessern. „Grundsätzlich stehen wir stabil da und könnten auch in Spieler investieren. Nachdem uns Rani Khedira verlassen hat, halten wir im zentralen Mittelfeld die Augen und Ohren offen“, sagte Manager Stefan Reuter (54) der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag). Khedira (27) wechselt nach vier Jahren in die Hauptstadt.

Der aktuellen Mannschaft, die aber erst im Saisonendspurt unter Trainer-Rückkehrer Markus Weinzierl die Klasse hielt, traut Reuter viel zu. „Der Kader kann deutlich mehr, als er über weite Strecken der Saison gezeigt hat. Wir wollen aber noch Qualität dazu holen, wenn sich die Möglichkeit bietet, um weitere Konkurrenzsituationen zu schaffen“, erklärte Reuter. Das Saisonziel ist schon jetzt klar: „Die Klasse zu halten, ist das Wichtigste für uns.“

