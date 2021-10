FC Augsburg will mit Heimsieg „ranrücken“ an VfB Stuttgart

Der FC Augsburg hat für das Bundesligaduell mit dem VfB Stuttgart „zwei Problemfälle“ aus dem DFB-Pokal. Trainer Markus Weinzierl berichtete am Freitag von einer Knieverletzung bei Angreifer Noah Sarenren Bazee aus dem Zweitrundenaus am Mittwochabend im Elfmeterschießen (4:5) beim VfL Bochum. „Da wird's eng“, sagte der Coach mit dem Blick auf das Punktspiel in der Fußball-Bundesliga am (15.30 Uhr/DAZN). Zudem habe Linksverteidiger Iago an der Hand Probleme. Eine Röntgenaufnahme sollte Aufschluss über die Situation des Brasilianers liefern.

Die Augsburger wollen nach nur einem Sieg nach den ersten neun Bundesligaspielen endlich den zweiten Saisonerfolg feiern. „Sie haben für mich eine sehr interessante, spannende Mannschaft“, sagte Weinzierl zum VfB, den er selbst einmal etwas mehr als ein halbes Jahr trainiert hatte. „Ziel ist, dass wir ranrücken wollen.“ Die Stuttgarter liegen vor dem 10. Spieltag vier Punkte vor dem FCA.

