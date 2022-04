FC Augsburg will Klassenerhalt perfekt machen

Der FC Augsburg will den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) endgültig perfekt machen. Bei einem Sieg zu Hause gegen den 1. FC Köln kann auch rechnerisch nichts mehr passieren. „Es ist klar, dass wir noch einen Sieg brauchen, um den Klassenerhalt sicher zu machen. Den wollen wir holen, dass wir zusammen mit unseren Fans feiern können“, sagte Trainer Markus Weinzierl.

Ohne den kranken Thomas Müller bestreitet der FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 das erste Spiel nach dem Gewinn der nächsten deutschen Meisterschaft. „Wir werden eine Top-Leistung brauchen. Ich spiele immer gerne in Mainz. Sie sind eine Mannschaft, die etwas probiert und ein cooles Publikum hat“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. „Ich freue mich aufs Spiel und sie werden uns einiges, wenn nicht alles abverlangen.“

FCA-Kader

FCA-Spielplan

Statistik FC Augsburg

Bundesliga-Tabelle

Vorschau

Kader FC Bayern

Titelgewinne FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Meisterliste

Spielplan FC Bayern

© dpa-infocom, dpa:220429-99-99214/2