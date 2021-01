FC Augsburg will gegen Union Berlin Niederlagenserie beenden

Der FC Augsburg sucht in der Fußball-Bundesliga einen Ausweg aus seiner Krise. Nach drei Niederlagen nacheinander will die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich am Samstag (15.30 Uhr) gegen das Überraschungsteam von Union Berlin einen erfolgreichen Start in die Rückrunde hinlegen. Die Augsburger müssten die gleiche Bereitschaft zeigen wie bei der knappen Niederlage gegen den FC Bayern unter der Woche, forderte Herrlich. Dem Berliner Aufsteiger um den Schweizer Trainer Urs Fischer attestierte der FCA-Trainer eine beeindruckende Entwicklung in dieser Saison. Offensivspieler Ruben Vargas fehlt den Augsburgern wegen einer Verletzung.

© dpa-infocom, dpa:210122-99-134382/3

Bundesliga-Spielplan

FCA-Kader

FCA-Spielplan

Bundesliga-Tabelle