FC Augsburg will gegen Mainz endlich wieder Heimsieg feiern

Damit die Musikfans schon aufs Frühjahr und den Sommer freuen können: anbei eine Übersicht, was sich lohnen könnte.

Querbeat Festival

Das Querbeat Festival in Unterwaldhausen (Kreis Ravensburg) geht am Freitag und Samstag, 20. und 21. April, mit einer partytauglichen Mischung in die nächste Runde. Mit dabei sind unter anderem Egotronic, Bad Shakyn, Moskovskaya, The Trojans, Turbobier, Vizediktator, The Nutty Boys, Johnny Rocket und The Rumjacks.