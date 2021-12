FC Augsburg will 20 Punkte schaffen: „Kein Selbstläufer“

Der Augsburger Trainer Markus Weinzierl hat seine Spieler vor dem Hinrundenfinale beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. „Wir sind nicht in der Lage, irgendjemanden zu unterschätzen“, mahnte Weinzierl vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Fürth ist mit nur vier Punkten abgeschlagen Letzter, Augsburg will mit einem Sieg auf 20 Punkte nach der Vorrunde kommen. Die Partie werde „kein Selbstläufer“, warnte Weinzierl am Freitag. „Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass wir uns zerreißen werden.“

Der erste Saisonsieg der Fürther vor knapp einer Woche gegen Union Berlin (1:0) hat Weinzierl für seinen Trainerkollegen Stefan Leitl gefreut. „Ich kann mich gut in Stefan hineinversetzen“, sagte der Augsburger Trainer. Beide Coaches haben früher bei den Amateuren des FC Bayern zusammengespielt und kennen sich gut.

Ein Einsatz von Mittelfeldspieler Fredrik Jensen ist fraglich. Der Finne hat „kleinere Problemchen“, wie Weinzierl sagte.

