FC Augsburg wartet bei Pepi Rückkehr ab

„Ich glaube schon, dass er einsatzfähig ist“, sagte Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag. „Wir werden kurzfristig entscheiden.“ Die USA mit dem 19-jährigen Pepi hatten am Mittwoch Honduras (3:0) in der WM-Qualifikation geschlagen.

Kandidat für einen Einsatz von Anfang an gegen die Berliner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist auch Oldie Alfred Finnbogason. Der immer wieder von Verletzungen geplagte 33-Jährige ist seit mehreren Wochen beschwerdefrei. „Klar, er ist einer von drei, vier Stürmern“, meinte Weinzierl über einen möglichen Startelfeinsatz des isländischen Nationalspielers. „Ich fühle mich sehr gut und bin bereit für die Rolle, die mir gegeben wird“, sagte Finnbogason.

Sein Vertrag läuft im Sommer aus. „Ich konzentriere mich auf kurzfristige Ziele“, sagte Finnbogason und vermied eine klare Aussage zu seinen Zukunftsplänen. „Es ist bekannt, dass ich hier glücklich bin. Der Verein weiß, was er an mir hat“, sagte der Angreifer, der im Februar 2016 von Real Sociedad San Sebastian gekommen war.

Die Augsburger stehen nach fünf Bundesligaspielen ohne Sieg am Stück gegen Union unter heftigem Druck. „Wir müssen in den Heimspielen die Basis für den Klassenerhalt legen“, betonte Weinzierl. Die Augsburger sind aktuell Tabellen-16. und zuhause gegen Berlin ungeschlagen.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-961892/3

