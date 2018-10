FC Augsburg würde mehr Zeit vor DFL-Strukturreform begrüßen

Fußball-Bundesligist FC Augsburg würde bei der angestrebten Strukturreform der Deutschen Fußball Liga mehr Zeit für eine Entscheidungsfindung begrüßen. „Bei einer möglichen Strukturreform handelt es sich um eine weitreichende Entscheidung mit enormer Bedeutung für die Zukunft des deutschen Profifußballs. Dabei gilt es, sämtliche Möglichkeiten zu bewerten und sich auch intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, wo wir mit dem deutschen Fußball hin wollen. Hier gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll am Montag auf Anfrage.

„Das sind wir auch den Millionen Fußballfans schuldig. Es sollte daher oberstes Gebot sein, nicht unter zeitlichem Druck Entscheidungen herbeizuführen, sondern alle Ideen und Perspektiven ausführlich zu diskutieren und eine gemeinsame Struktur zu entwickeln“, führte Ströll aus.

Die „Bild am Sonntag“ hatte berichtet, dass die angestrebte Strukturreform möglicherweise verschoben werden muss. Laut dem Bericht gibt es bei mehreren Vereinen Widerstand gegen die Pläne einer Neuordnung der Vereinigung der Profi-Clubs. Demnach sollen die Bundesligisten VfB Stuttgart, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg, FC Augsburg, FSV Mainz 05 und Werder Bremen sowie die Zweitligisten 1. FC Köln und Darmstadt 98 in einem Brief an die DFL ihren Unmut geäußert haben. Auch andere Clubs könnten sich mit mehr Zeit für eine Entscheidungsfindung anfreunden.

Ligapräsident Reinhard Rauball hatte im September seinen Rückzug im kommenden Jahr angekündigt und seinen Stellvertreter Peter Peters mit der Ausarbeitung eine Reform beauftragt. Eine Entscheidung soll schon bei der DFL-Mitgliederversammlung am 13. Dezember fallen. Demnach soll das Präsidium durch einen Aufsichtsrat ersetzt werden, der die DFL-Geschäftsführung kontrolliert.

Wichtige Entscheidungen sollen in einem Ständigen Ausschuss mit zwölf Mitgliedern fallen. Die Zusammensetzung dieses Ausschusses mit Vertretern der Vereine aus Bundesliga, 2. Liga und DFL-Vertretern ist offenbar Kernpunkt der Kontroverse.

