FC Augsburg verlängert mit Hauptsponsor bis 2030

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat einen ungewöhnlich langfristigen Vertrag mit seinem Hauptsponsor geschlossen. Die WWK Versicherungen verlängerten vorzeitig die Kontrakte als Namensgeber des Stadions und als Hauptsponsor bis zum Jahr 2030. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Zunächst hatte die „Augsburger Allgemeine“ darüber berichtet.

Durch den Abschluss der Partnerschaft ist es dem FCA nach eigenen Angaben möglich, das zukunftsweisende Nachwuchsprojekt, „das einen hohen einstelligen Millionenbetrag verschlingt, vollumfänglich umzusetzen, ohne eine Fremdfinanzierung angehen zu müssen“. Laut „Augsburger Allgemeine“ beteiligt sich das Unternehmen mit acht Millionen Euro am geplanten Internat im Nachwuchsleistungszentrum.

„Das ist der größte Deal in der Geschichte des FC Augsburg und einmalig in der Bundesliga“, sagte der kaufmännische Geschäftsführer des Clubs, Michael Ströll. Der Versicherer ist seit 2015 Hauptsponsor des FC Augsburg und übernahm danach auch Namensrechte am Stadion. „Wir erhalten eine Planbarkeit, die die Basis für unser angestrebtes Wachstum in den kommenden Jahren darstellt.“

Präsident Klaus Hofmann freut sich über einen „verlässlichen Partner langfristig an unserer Seite“, wie er laut Mitteilung hervorhob. „Durch dieses einmalige Engagement auf verschiedenen Ebenen bietet uns die WWK eine Planungssicherheit, die für die weitere Entwicklung des FCA äußerst bedeutend ist“, sagte Hofmann.

