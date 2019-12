FC Augsburg unverändert: Düsseldorf wieder mit Hennings

Die Defensive des FC Augsburg bekommt es im letzten Bundesliga-Heimspiel des Fußball-Jahres mit Stürmer Rouwen Hennings zu tun. Der Top-Angreifer von Fortuna Düsseldorf meldete sich nach einer Pause wegen Grippe für die Partie am Dienstagabend wieder fit und steht in der Startelf der Rheinländer. Der 32-Jährige war in dieser Bundesligasaison schon zehnmal für die Fortuna erfolgreich, die insgesamt mit vier Neuen beginnt. Die Augsburger nahmen nach zuletzt vier Siegen aus fünf Partien keine Änderung in ihrer Startelf vor. Ganz vorne läuft Florian Niederlechner auf, der zuletzt beim 4:2 gegen Hoffenheim alle vier Augsburger Treffer vorbereitet hatte.

