FC Augsburg trauert um verunglückte Fans

- Der FC Augsburg trauert nach einem Verkehrsunfall um zwei tödlich verunglückte Fußball-Fans. Die Anhänger waren auf der Rückreise des Bundesliga-Auswärtsspiels bei Borussia Mönchengladbach am Mittwoch auf einen LKW aufgefahren und ihren Verletzungen erlegen. Drei weitere Insassen des Wagens wurden schwer verletzt, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. „Wir sind geschockt nach der Nachricht von diesem tragischen Unfall“, äußerte FCA-Präsident in einer Mitteilung des Vereins.

Als Zeichen der Anteilnahme haben alle Augsburg-Fans und Besucher vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr) die Gelegenheit, Blumen und Kerzen auf dem Vorplatz in Stadionnähe niederzulegen.

Pressemitteilung FC Augsburg