FC Augsburg testet in Tirol gegen Galatasaray

Der FC Augsburg wird in seinem Trainingslager in Tirol ein Testspiel gegen den türkischen Spitzenverein Galatasaray Istanbul bestreiten. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, findet die Partie am nächsten Donnerstag (19.00 Uhr) im Tivoli Stadion Tirol in Innsbruck statt. Einen Tag später messen sich die Augsburger mit dem spanischen Erstligisten FC Villareal (18.00 Uhr) in Schwaz.

Das Team von Trainer Martin Schmidt bereitet sich vom kommenden Sonntag an eine Woche in Bad Häring auf die nächste Saison vor. Die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal steigt am 3. August (15.30 Uhr) gegen den FC Bologna. In die Bundesliga startet der FCA am 17. August (15.30 Uhr) bei Vize-Meister Borussia Dortmund.

