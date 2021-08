Der FC Augsburg bestreitet während der Länderspielpause ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, findet die Partie am 1. September (18.00 Uhr) in der Voith-Arena in Heidenheim statt. Es dürfen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete in die Arena (3G-Regel).

