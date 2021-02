Der FC Augsburg bestreitet am Montag (14.00 Uhr) ein Testspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Wie der Fußball-Erstligist aus der Fuggerstadt am Donnerstag mitteilte, ist die Partie live im vereinseigenen TV zu sehen. In dem Testspiel könnte es zu einem Wiedersehen mit dem früheren Augsburger Torwart Fabian Giefer kommen, der seit Sommer beim Zweitliga-Schlusslicht aus Unterfranken spielt.

© dpa-infocom, dpa:210211-99-396306/2

