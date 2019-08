FC Augsburg startet mit Lichtsteiner und Jedvaj gegen Union

Der FC Augsburg setzt in der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Union Berlin auf seine neuen Abwehrkräfte. Trainer Martin Schmidt nominierte die in dieser Woche verpflichteten Stephan Lichtsteiner und Tin Jedvaj gleich für die Startelf des FCA, der mit einem 1:5 gegen Borussia Dortmund in die Saison gestartet war. Zudem kommt Philipp Max in der Abwehr neu in die Viererkette.

Für Union Berlin ist es nach dem 0:4 gegen RB Leipzig zum Auftakt das erste Auswärtsspiel in der Bundesliga. Trainer Urs Fischer verändert sein Team in der Anfangsformation ebenfalls auf drei Positionen.

