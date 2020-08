FC Augsburg startet in die Vorbereitung

Der FC Augsburg nimmt am Montag die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga auf. Der kurz vor der Corona-Zwangspause verpflichtete Trainer Heiko Herrlich kann in der Einstimmung auf die Spielzeit auf Torhüter Rafal Gikiewicz sowie die Feldspieler Tobias Strobl und Daniel Caligiuri als drei neue Routiniers im Kader bauen. Im Trainerstab gab es hinter Herrlich Veränderungen. Iraklis Metaxas ist ein neuer Co-Trainer, Kristian Barbuscak der neue Torwarttrainer.

Die neue Spielzeit soll mit der ersten DFB-Pokalrunde vom 11. bis 14. September beginnen. Eine Woche später sollen dann Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

