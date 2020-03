FC Augsburg sagt Pressekonferenz ab: Coronavirus-Fall

Beim 1. FC Nürnberg und damit erstmals bei einem bayerischen Spitzenverein hat sich ein Fußballer mit dem Coronavirus infiziert. Abwehrspieler Fabian Nürnberger wurde in dieser Woche positiv auf Sars-CoV-2 getestet, wie der Zweitligist am Freitag bekanntgab. Weil daraufhin die gesamte Mannschaft und die Betreuer für zwei Wochen in häusliche Quarantäne gegangen sind, soll das für Sonntag geplante Auswärtsspiel beim FC St. Pauli verschoben werden. Der „Club“ stellte einen entsprechenden Antrag auf Spielabsetzung bei der Deutschen Fußball Liga (DFL), teilte der Traditionsverein mit.

Dem 20 Jahre alte Nürnberger gehe es gut, er weise bislang keine Symptome auf. Möglicherweise sind noch weitere Spieler oder Betreuer des FCN betroffen. Nach den Tests am Mittwochabend standen „einige wenige“ Ergebnisse am Freitagmittag nämlich noch aus.

Unter den Erst- und Zweitligisten im Freistaat war das der erste Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Fußballers. Die Franken hatten Tests angeordnet, nachdem beim jüngsten Gegner Hannover 96 der Spieler Timo Hübers erkrankt war. Die beiden ehemaligen Bundesligisten waren am Freitag in Nürnberg aufeinandergetroffen, Hübers spielte die ganze Partie durch. Ob er dabei andere angesteckt hat, ist unklar. Nach Einschätzung der Niedersachsen hatte sich Hübers das Coronavirus erst am Samstagabend bei einer anderen Veranstaltung eingefangen.

Inzwischen ist bei Hannover 96 auch Jannes Horn positiv getestet. Das Spiel von Hannover gegen Dresden am Sonntag wurde deshalb abgesagt.

Auch die Verschiebung von St. Pauli gegen Nürnberg ist alternativlos, zumal die Mannschaft von „Club“-Trainer Jens Keller für zwei Wochen isoliert ist. „Wir stehen in dauerhaftem Austausch mit den Gesundheitsbehörden und der DFL“, berichtete Sportvorstand Robert Palikuca. „Unseren Spielern geht es soweit gut. Wir werden alle Maßnahmen ergreifen, um unsere Mannschaft sowie alle Mitarbeiter des 1. FC Nürnberg bestmöglich zu begleiten und unterstützen.“

