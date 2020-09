FC Augsburg reduziert Eintrittspreis bei Zuschauerrückkehr

Der FC Augsburg will mit einem deutlich reduzierten Eintrittspreis bei der Rückkehr von zunächst einmal 6000 Zuschauern in die heimische Arena ein Zeichen setzen. „Wir wissen, dass die Pandemie in vielen Lebensbereichen zu zum Teil erheblichen Einschränkungen führt und nicht zuletzt aufgrund von Kurzarbeit oder auch Arbeitslosigkeit eine Familie auch finanziell gebeutelt ist. Deswegen haben wir auch aus sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung entschieden, nur 15 Euro pro Ticket für die nächsten drei Heimspiele zu nehmen“, sagte Geschäftsführer Michael Ströll am Dienstag in Augsburg.

Ströll freut sich, dass der Fußball-Bundesligist am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund nach einem halben Jahr wieder vor Zuschauern spielen kann. „Sportveranstaltungen leben von Emotionen und der Unterstützung von den Rängen“, sagte der Geschäftsführer. Es gelten bei der Partie die strengen Auflagen des Sonderspiel-Konzeptes, sofern es die Infektionszahlen zulassen. Gästefans sind keine zugelassen, auch ein Einlass von Anhängern mit Fanutensilien des Gastvereins ist nicht vorgesehen.

Im März hatte Ströll wegen der Geisterspiele in Folge der Coronavirus-Pandemie die gravierenden Mindereinnahmen auf einen hohen sechsstelligen Verlust pro Spiel beziffert. Jetzt zahlt der FCA auch noch drauf. Bei einer Auslastung der erlaubten 20 Prozent macht der Verein einen Verlust im fünfstelligen Bereich. Bei einer Zuschauerzahl von 7000 bis 8000 wären die Einnahmen aus dem aktuell veranschlagten Einheitspreis von 15 Euro laut Ströll kostendeckend. Der Betrag von 15 Euro liegt deutlich unter dem sonst niedrigsten Preis für einen Sitzplatz.

