FC Augsburg plant neuen Coup gegen Bayern

Trainer Markus Weinzierl möchte mit dem FC Augsburg am Samstag in München gegen den FC Bayern im Idealfall den Coup des Hinspielsieges wiederholen. „Es ist etwas Besonderes, gegen Bayern München zu gewinnen“, sagte Weinzierl, dem dieses Kunststück in der Fußball-Bundesliga schon dreimal mit dem FCA gelungen ist, am Freitag. In der Hinrunde gewann sein Team in Augsburg mit 2:1.

Weinzierl ist gespannt auf Aufstellung und Auftreten der Bayern, für die er selbst als Profi aktiv war. Für den Tabellenführer sei das Champions-League-Rückspiel gegen den FC Villarreal drei Tage später „das wichtigste Spiel. Darauf liegt ihr Fokus.“

Der FCA konnte sich mit zwei Siegen gegen Wolfsburg und Mainz in dieser Woche Luft im Abstiegskampf verschaffen. „Wir haben 32 Punkte und brauchen noch zwei Siege“, lautet Weinzierls Hochrechnung.

Ein paar Spieler hätten nach „zwei intensiven Spielen kleine Wehwehchen“. Abwehrspieler Frederik Winther ist leicht erkrankt. Mads Pedersen wurde positiv auf Corona getestet und befindet sich in häuslicher Isolation. Mittelfeldspieler Carlos Gruezo fällt wegen Gelb-Sperre aus. Offebsivspieler Michael Gregoritsch befindet sich dagegen wieder im Training, werde aber wohl nicht 90 Minuten spielen können, berichtete Weinzierl.

Bundesliga-Spielplan

FCA-Kader

FCA-Spielplan

Bundesliga-Statistik FC Augsburg

Bundesliga-Tabelle

© dpa-infocom, dpa:220408-99-849967/2