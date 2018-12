FC Augsburg ohne verletzten Max zum Hinrundenausklang

Der FC Augsburg hat das letzte Hinrundenspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg ohne Stammspieler Philipp Max bestreiten müssen. Der 25 Jahre alte Außenverteidiger fehlte am Sonntag wegen einer Blessur am Sprunggelenk im Kader der Schwaben. Für Max rückte Konstantinos Stafylidis als linker Verteidiger in die Startelf des FCA. Der ebenfalls 25 Jahre alte Grieche war zuvor in dieser Saison noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz gekommen.

