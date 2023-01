FC Augsburg in Spanien: Vorbereitung auf Neustart

Unter der Sonne Spaniens hat der FC Augsburg sein Trainingslager in Algorfa bezogen. Zum Tross von Trainer Enrico Maaßen gehörte am Mittwoch auch der belgische U19-Nationalspieler Arne Engels, den der Fußball-Bundesligist erst tags zuvor verpflichtet hatte. Der Mittelfeldspieler kommt vom belgischen Zweitligisten Club NXT, der zur Jugend-Akademie des FC Brügge gehört. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Die Augsburger bereiten sich in der Provinz Alicante bis zum 12. Januar auf die verbleibenden 19 Spiele in der Bundesliga vor. Im Trainingslager bestreitet der Tabellen-14. am 7. Januar gleich zwei Testspiele gegen seinen Liga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin (13.00 Uhr und 15.00 Uhr). Am 11. Januar misst sich der FC Augsburg außerdem mit dem ungarischen Meister und Pokalsieger Ferencvaros Budapest.

