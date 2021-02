FC Augsburg im Bundesliga-Abstiegskampf in Mainz gefordert

Die Zahl der im neuen Jahr an oder mit Corona verstorbenen Bewohner des Seniorenwohnparks Uhldingen-Mühlhofen steigt weiter. Am Montag musste der 13. Todesfall in den vergangenen 25 Tagen beklagt werden. Für Donnerstag ist der zweite Impftermin geplant.

"Die Verstorbenen waren zwischen 76 und 90 Jahre alt. Sie litten unter schweren kardiologischen, multiplen organischen und/oder Krebserkrankungen", schreibt Leiterin Elke Musialski auf Anfrage von Schwäbische.