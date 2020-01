FC Augsburg holt früheren Profi Janker als Talente-Manager

Der FC Augsburg hat zur besseren Förderung des Nachwuchses seinen früheren Profi Christoph Janker verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird der ehemalige Abwehrspieler den neu geschaffenen Posten des Talente-Managers übernehmen. Der 34-Jährige hatte zwischen Januar 2015 sowie Sommer 2019 das FCA-Trikot getragen und wird vom 1. Februar an in der neuen Rolle tätig sein. Janker soll die individuelle Betreuung der Top-Talente übernehmen. Zudem soll er die Leihspieler betreuen.

Janker hat bereits während seiner Profikarriere ein Bachelor-Studium in Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen. Zuletzt hospitierte er bei verschiedenen Vereinen und Verbänden. „Ich freue mich riesig auf diese spannende Aufgabe, bin hoch motiviert, um tatkräftig zu unterstützen, damit wir die Nachwuchsförderung noch gezielter und individueller betreiben können“, sagte er.

Tabelle Bundesliga

Kader FC Augsburg

Spielplan FC Augsburg

Spielerstatistiken FC Augsburg

Alle News FC Augsburg

Mitteilung