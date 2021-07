Fußball-Bundesligist FC Augsburg freut sich auf ein Testspiel gegen einen namhaften Gegner. Wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten, trifft die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl am kommenden Mittwoch (19.00 Uhr) auf den Champions-League-Halbfinalisten Paris Saint-Germain. Das Spiel findet in Orléans in Frankreich statt.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-397001/3

Mitteilung FCA

Tabelle Bundesliga

Kader FC Augsburg

Spielplan FC Augsburg

Spielerstatistiken FC Augsburg

Alle News FC Augsburg