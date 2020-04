FC Augsburg hilft Tafel in Corona-Krise auch weiterhin

Der FC Augsburg wird in der Corona-Krise die Tafel in seiner Stadt weiter unterstützen. Dies kündigte der Fußball-Bundesligist am Freitag an. „Nach der Verlängerung der Ausgangsbeschränkung setzt der FCA dieses Engagement nun weiterhin fort“, schrieben die bayerischen Schwaben. Einige ältere Helfer der gemeinnützigen Organisation würden zur Risikogruppe für das Coronavirus gehören, zudem würden derzeit Lebensmittel fehlen. Der FCA stellt nach eigenen Angaben daher weiter Personal, Logistik und Lebensmittel zur Verfügung.

Mitteilung

Spenden-Plattform

Getränke-Spenden

Gutscheine für Menschen in systemrelevanten Berufen

Unterstützung für Augsburger Tafel

Motto-T-Shirt