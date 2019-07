FC Augsburg gewinnt Testturnier im Finale gegen Gladbach

Der FC Augsburg hat nach einem Finalerfolg gegen Borussia Mönchengladbach das Kurzturnier in Heimstetten bei München gewonnen. Im Duell der Fußball-Bundesligisten siegte der FCA am Samstag durch einen Treffer von U19-Nationalspieler Maurice Malone in der 13. Minute verdient mit 1:0. Torwart Fabian Giefer verhinderte unter anderem mit einer starken Aktion gegen Gladbachs Angreifer Raffael den Ausgleich in den 45 Minuten Spielzeit. Im Spiel um Platz drei besiegte Zweitligist Greuther Fürth den Drittligisten TSV 1860 München nach einem Tor von Mittelstürmer Daniel Keita-Ruel 1:0.

Die Augsburger hatten sich im ersten Halbfinale gegen Fürth mit 1:0 durchgesetzt. Neuzugang Florian Niederlechner traf kurz vor Ablauf der 45 Minuten. Anschließend besiegten die Gladbacher die Münchner „Löwen“ mit 1:0, dem Ergebnis in allen vier Turnierspielen. Das Tor für das Team des neuen Borussia-Trainers Marco Rose erzielte Patrick Herrmann in der 30. Spielminute.

Spielplan Bundesliga

Testspiele der Bundesligisten in der Vorbereitung