FC Augsburg gewinnt Testspiel gegen Jahn Regensburg mit 1:0

Der FC Augsburg hat in der Länderspiel-Pause einen Testspielsieg verbucht. Der Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga gewann am Donnerstag gegen den Zweitliga-Zweiten Jahn Regensburg mit 1:0 (0:0). Sarenren Bazee (67. Minute) erzielte den Siegtreffer für die Schwaben.

Für die Augsburger geht es nach der Länderspielpause am 17. Oktober mit dem Kellerduell gegen Arminia Bielefeld weiter. Regensburg trifft am 15. Oktober in einem Topspiel auswärts auf den SC Paderborn.

„Es war ein sehr intensives Spiel, ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung, wie sich die Jungs reingekämpft haben gegen einen Bundesligisten“, sagte Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic zum Auftritt in Augsburg.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-518222/2

