FC Augsburg gewinnt nächstes Testspiel in der Vorbereitung

Der FC Augsburg hat ein weiteres Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Der Fußball-Bundesligist siegte am Donnerstagabend beim Landesligisten SC Olching mit 3:0 (1:0). Einen Tag nach dem 2:1 gegen den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough sorgte Mittelfeldspieler Georg Teigl mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 43. Spielminute für die Halbzeitführung der Gäste.

Die Abwehrspieler Kevin Danso (56.) und Christoph Janker (87.) erhöhten nach der Pause. Der Österreicher Danso schoss kurz vor dem Abpfiff einen Foulelfmeter an die Latte und vergab so das 4:0.

