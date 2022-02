FC Augsburg empfängt SC Freiburg

Für den FC Augsburg stehen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zwei richtungsweisende Heimspiele gegen deutlich besser platzierte Mannschaften auf dem Programm. Der Tabellen-16. empfängt am heutigen Samstag (15.30 Uhr) den SC Freiburg. Eine Woche später kommt dann Borussia Dortmund in die Augsburger Arena.

Gegen Freiburg muss der FCA ohne Cheftrainer Markus Weinzierl auskommen, der sich in Corona-Quarantäne befindet. Co-Trainer Reiner Maurer wird Weinzierl als Chef am Spielfeldrand vertreten. Für den 62 Jahre alten Maurer, früher unter anderem Trainer beim TSV 1860 München, ist es das Cheftrainer-Debüt in der Bundesliga. „Unsere Zielsetzung sind die drei Punkte“, sagte Maurer. Bis zu 15.000 Zuschauer dürfen wieder in der Augsburger Arena dabei sein.

Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt es dann zu einem ungleichen bayerischen Duell: Spitzenreiter FC Bayern München empfängt in der Allianz Arena den Tabellenletzten Greuther Fürth.

Bundesliga-Spielplan

FCA-Kader

FCA-Spielplan

Bundesliga-Statistik FC Augsburg

Bundesliga-Tabelle

Kader Freiburg

Saisonstatistik SCF

Fakten zum Spiel

© dpa-infocom, dpa:220218-99-195565/2