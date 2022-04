FC Augsburg empfängt Mainz 05 zum Nachholspiel

Der FC Augsburg will im Nachholspiel gegen den FSV Mainz 05 einer weiteren Bundesliga-Saison einen großen Schritt näher kommen. „Wir haben Rückenwind aus dem Heimsieg gegen Wolfsburg“, verkündete Trainer Markus Weinzierl vor dem nächsten Heimspiel am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky). Am Sonntag gewannen die Augsburger mit 3:0 gegen den VfL. Schlagen sie auch Mainz, vergrößern sie den Vorsprung auf Relegationsplatz 16 auf sechs Zähler. Als „Riesenschritt“ zum Klassenverbleib beschrieb Weinzierl das Szenario. Die Mainzer stehen komfortabel im Tabellenmittelfeld der Fußball-Bundesliga. Nach einem Corona-Ausbruch im März hatte der Verein eine Spielverlegung erwirkt.

