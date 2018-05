FC Augsburg bindet U20-Nationalspieler Richter bis 2023

Der FC Augsburg hat U20-Nationalspieler Marco Richter langfristig an sich gebunden. Der Fußball-Bundesligist gab am Montag die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 20 Jahre alten Offensivspieler bis zum 30. Juni 2023 bekannt. Richter kam in der vergangenen Saison auf zwölf Einsätze in der Bundesliga. Am 21. Spieltag erzielte er gegen Eintracht Frankfurt sein erstes Tor für den FC Augsburg in der höchsten deutschen Spielklasse.

FCA-Manager Stefan Reuter bescheinigt dem Jungprofi „sehr großes Potenzial“. Man sei überzeugt davon, dass er seinen Weg in der Bundesliga in Augsburg machen werde. „Der FC Augsburg ist mein Verein“, äußerte der in Friedberg bei Augsburg geborene Richter.

„Das Umfeld passt perfekt zu mir und ich möchte noch viele Erfolge gemeinsam mit der Mannschaft feiern“, erklärte Richter. Aktuell hält sich der Jungprofi mit der deutschen U20-Auswahl in Südtirol auf. Dort fungiert der DFB-Nachwuchs als Sparringspartner für die deutsche Nationalmannschaft, die sich in Eppan auf die WM vorbereitet.