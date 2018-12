FC Augsburg bezieht Winterquartier in Alicante

Der FC Augsburg bereitet sich in einem Trainingslager in Spanien auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. Die abstiegsbedrohte Mannschaft von Trainer Manuel Baum bezieht ihr Winterquartier vom 4. bis zum 12. Januar in Alicante im Südosten des Landes. Wie die Augsburger am Donnerstag mitteilten, gibt es noch keine Testspielansetzungen. Der Trainingsauftakt mit einem nicht öffentlichen Diagnostik-Tag findet am 3. Januar statt. Die Fuggerstädter liegen als Tabellen-15. nur einen Zähler vor dem Relegationsplatz. In die Rückrunde starten sie am 19. Januar mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf.

