FC Augsburg bestreitet in Winter-Trainingslager zwei Tests

Der FC Augsburg bestreitet in seinem Winter-Trainingslager auf Malta zwei Testspiele. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, misst sich die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt am 9. Januar (15.00 Uhr) mit dem maltesischen Klub Hibernians FC. Einen Tag später (15.00 Uhr) treffen die Augsburger auf den belgischen Erstligisten Cercle Brügge mit dem deutschen Coach Bernd Storck. Der FCA bereitet sich vom 5. bis zum 11. Januar auf Malta auf die Rückrunde vor. Die Mannschaft aus der Fuggerstadt startet mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 18. Januar (15.30 Uhr) in die Rückrunde.

