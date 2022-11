FC Augsburg bei Union Berlin gefordert

Der FC Augsburg will nach fünf sieglosen Liga-Spielen hintereinander bei Union Berlin für eine Überraschung sorgen. „Wir müssen vor allem vom Kopf her bereit sein, jeder muss seine Aufgabe kennen und perfekt erfüllen“, forderte FCA-Coach Enrico Maaßen vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga.

Nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt liegen die Augsburger mal wieder dicht an der Abstiegszone. Im Berliner Hexenkessel erwartet der FCA bei der Rückkehr von Torhüter Rafal Gikiewicz an seine alte Wirkungsstätte eine stimmungsvolle Atmosphäre. Das zuletzt Gelb-gesperrte Mittelfeld-Duo Elvis Rexhbecaj und Carlos Gruezo kehrt in der letzten Auswärtspartie vor der Winterpause wieder in den Kader zurück.

FCA-Kader

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

FCA-News

© dpa-infocom, dpa:221108-99-436685/3