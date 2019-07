FC Augsburg absolviert erstes öffentliches Training

Der FC Augsburg startet offiziell in die neue Saison. Der Fußball-Bundesligist bestreitet heute sein erstes öffentliches Training. Bereits am vergangenen Freitag hatte die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt die Vorbereitung mit Leistungstests aufgenommen. Die Augsburger haben in der vergangenen Saison als 15. der Tabelle nur mit viel Mühe den Klassenerhalt geschafft.

Für die kommende Spielzeit bekommt die Mannschaft ein neues Gesicht, unter anderen wurden schon Florian Niederlechner (SC Freiburg) und Noah Sarenren Bazee (Hannover 96) für die Offensive verpflichtet. Für den FCA beginnt die neunte Spielzeit am Stück in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei Vize-Meister Borussia Dortmund am 17./18. August.

