FC Augsburg überzeugt bei 4:1 im Testspiel gegen Galatasaray

Der FC Augsburg hat im ersten Testspiel seines Trainingslagers in Tirol einen überzeugenden Sieg gefeiert. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Donnerstagabend mit 4:1 (2:0) gegen den türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul durch. Die Tore für das Team von Trainer Martin Schmidt schossen im Innsbrucker Tivoli-Stadion Neuzugang Florian Niederlechner per Doppelpack (14./31. Minute), André Hahn (53.) und Nachwuchsspieler Stefano Russo (54.). Der türkische Double-Gewinner kam vor 2230 Zuschauern durch Ömer Bayram in der 87. Minute nur noch zum Ehrentreffer.

Die Augsburger weilen seit Sonntag im Trainingslager in Bad Häring. Nur 24 Stunden nach der Partie gegen Galatasaray stand am Freitag (18.00 Uhr) in Schwaz gegen den spanischen Erstligisten FC Villarreal bereits der zweite Test für die Schwaben an.

Gegen die Türken wechselte Coach Schmidt bis auf Torhüter Andreas Luthe seine komplette Elf in der zweiten Halbzeit aus. Kapitän Daniel Baier fehlte neben den Langzeitverletzten angeschlagen. Zum Einsatz kam dagegen unter anderem Martin Hinteregger, der zuletzt den Verein noch verlassen wollte. Die Frankfurter Eintracht, die den Verteidiger aus Österreich in der Rückrunde ausgeliehen hatte, bemühte sich um eine dauerhafte Verpflichtung. Die Verhandlungen aber stocken. Jüngst sagte Hinteregger, dass er sich einen Verbleib vorstellen könne.

Spielbericht auf FCA-Homepage

Tabelle Bundesliga

Kader FC Augsburg

Spielplan FC Augsburg

Spielerstatistiken FC Augsburg

Alle News FC Augsburg