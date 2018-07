Faultier-Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn

Nachwuchs bei Familie Faultier: Der Tierpark Hellabrunn in München hat seit Juni einen Bewohner mehr. Das Faultier-Pärchen Maya und Heinz hat ein Junges bekommen, wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte. Das inzwischen fünf Wochen alte Tier verbringt die meiste Zeit schlafend auf dem Bauch seiner Mutter. Die Faultiere leben im Nashorn-Haus und hängen dort hoch im Baum in den Ästen. Mit ein wenig Glück können Besucher das Kleine sehen.

Einen Namen hat das Jungtier noch nicht, da sein Geschlecht noch nicht feststeht. Kindererziehung ist bei Faultieren zwar Aufgabe der Mutter, jedoch muss der Vater nicht vom Nachwuchs getrennt werden.

Die ursprünglich in Mittel- und Südamerika heimischen Tiere schlafen den Angaben zufolge zwischen 15 und 20 Stunden am Tag. Bei einer Lebenserwartung von rund 40 Jahren verschlafen sie so knapp 34 Jahre ihres Lebens. Faultiere sind Energiesparer und bewegen sich aufgrund des geringen Nährwerts ihrer Nahrung nur sehr langsam und sehr wenig.